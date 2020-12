Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Malu Dreyer für Recht auf Homeoffice: Unternehmer dagegen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet grundsätzlich ein Recht auf Home Office, die Unternehmerverbände im Land sehen eine gesetzliche Verankerung der digitalen Heimarbeit hingegen kritisch. Die gegenwärtige Ausnahmesituation in der Corona-Pandemie zeige, dass Home Office in vielerlei Hinsicht besser funktioniere, als zuvor oft angenommen, sagte Dreyer am Montag in Mainz. Der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) klinge vernünftig.