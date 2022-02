Mainz

Malu Dreyer bei ökumenischen Friedensgebet für die Ukraine

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in Mainz zusammen mit Bau- und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) an einem ökumenischen Friedensgebet für die Ukraine teilgenommen. Das katholische und das evangelische Dekanat der Landeshauptstadt hatten für Freitag in die Ruinen der Christopheruskirche eingeladen, um Solidarität mit allen Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine auszudrücken und für Frieden in Europa zu beten.