Mainz

Ministerpräsidentin

Malu Dreyer begründet Rücktritt mit schwindender Kraft

Von dpa

i Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und ihr designierter Nachfolger Alexander Schweitzer (SPD), bisheriger Minister für Arbeit und Soziales, Transformation und Digitalisierung, kommen gemeinsam in die Staatskanzlei zu einer Pressekonferenz. Foto: Arne Dedert/dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat ihren Rücktritt als Regierungschefin damit begründet, nicht mehr genügend Kraft für das Ausüben des Amtes zu haben. «Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich nicht amtsmüde bin», sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. Sie trete zurück, weil sich ihre Akkus nicht mehr so schnell wie früher aufladen würden. Sie müsse immer mehr Energie aufbringen, um ihre Aufgaben als Ministerpräsidentin zu bewältigen und komme an ihre Grenzen.