Mali: Rheinland-Pfalz unterstützt mit Transportwagen

Nach dem Anschlag mit zwölf verletzten Soldaten in Mali bekommt die Bundeswehr Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz. So werde bei dem Transport der Soldaten vom Flughafen Köln-Wahn in das Zentralkrankenhaus der Bundeswehr in Koblenz ein Großraumintensivtransportwagen (GITW) des Landes eingesetzt, teilte das Innenministerium in Mainz mit.