Mainz-Trainer vor Bayern-Spiel: „Natürlich etwas Besonderes“

Das Gastspiel des FSV Mainz 05 beim Rekordmeister FC Bayern München ist für Trainer Bo Svensson keine Aufgabe wie jede andere in der Fußball-Bundesliga. „Natürlich ist die Partie etwas Besonderes“, sagte Svensson am Donnerstag. „Im Endeffekt sind Spiele gegen Bayern ein Grund dafür, dass du so viel Zeit ins Training investierst.“

Die Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) findet wegen der verschärften Corona-Regeln in Bayern vor leeren Rängen statt. Der Vorfreude des 42 Jahre alten Dänen tut dies jedoch keinen Abbruch. „Das ist meiner Meinung nach eine der vier besten Mannschaften der Welt. Solche Spiele verdienst du dir, indem du im Sommer die Klasse hältst“, sagte Svensson.

In der vergangenen Saison landete der frühere Profi mit den 05ern in seinem ersten Duell mit den Münchnern als Trainer einen überraschenden 2:1-Erfolg. Damals sei „alles in Erfüllung gegangen, was wir uns vorgestellt hatten“, sagte Svensson. Ihm steht derzeit derselbe Kader zur Verfügung wie beim jüngsten 3:0 gegen den VfL Wolfsburg.

