Mainz

Mainz-Trainer Lichte vor Schalke-Spiel: „Der Druck ist groß“

Der FSV Mainz 05 blickt dem Bundesliga-Krisengipfel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 mit höchster Anspannung entgegen. „Wir wollen aus der Situation raus. Auf jeden Fall ist der Druck groß“, sagte 05-Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag. Der rheinhessische Tabellenletzte hat in den ersten sechs Fußball-Saisonspielen keinen Punkt geholt. Seit 22 Liga-Partien konnten die Schalker keinen Sieg mehr erreichen.