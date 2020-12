Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 19:00 Uhr

Mainz-Sportchef: Szalai spielt in Planungen keine Rolle mehr

Adam Szalai (32) hat keine Zukunft mehr beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. „Wir haben Adam mitgeteilt, dass er in unseren sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielen wird“, sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Aus unserer Sicht ist es unwahrscheinlich, dass Adam die von ihm erhofften Einsatzzeiten in dieser Saison bei Mainz 05 erhält, gerade im Hinblick auf die für ihn wichtige Vorbereitung für die ungarische Nationalmannschaft und die EM im kommenden Sommer“, erklärte der Mainzer Sportvorstand.