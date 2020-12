Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Mainz-Sportchef Schröder: Kein Druck bei Transfers

Nach Ansicht des Mainzer Sportvorstands Rouven Schröder benötigen die Fußball-Bundesligisten in der Sommer-Transferperiode einen langen Atem. „Der Markt muss sich entwickeln, insbesondere unter dem Einfluss der Corona-Krise. Im Moment meldet sich nicht täglich jemand. Auch die Spieler müssen da umdenken. Es ist nicht so, dass man mal eben so wechseln kann“, sagte Schröder in einem Interview der „Sport-Bild“ (Mittwoch). Sollte der Transfermarkt nicht ins Rollen kommen, könne es sein, dass sich im Kader der 05er „wenig bewegt“.