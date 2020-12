Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Mainz-Manager zieht nach Querelen „Schlussstrich“

Der Bundesliga-Tabellenletzte FSV Mainz 05 will unter die Diskussionen um den Spielerstreik und den Streit um Gehaltsverzicht einen „Schlussstrich“ ziehen. Das sagte Manager Rouven Schröder am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. „Die Mannschaft hat den Weg nach außen gefunden“, sagte Schröder und begrüßte den offenen Brief, mit dem die Fußball-Profis sich während der Woche an die Fans gewandt hatten.