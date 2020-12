Mainz-Finanzchef zu TV-Geld: Mehr Balance bei Verteilung

Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 11:30 Uhr

In der Diskussion um die Verteilung des TV-Gelds fordert der Finanzchef des FSV Mainz 05 mehr Balance zwischen den Topclubs und dem Rest der Fußball-Bundesliga. „Die Gesamterlöse werden so verteilt, dass der Erste knapp viermal soviel bekommt wie der Letzte der Bundesliga“, erklärte 05-Vorstandsmitglied Jan Lehmann im Fachmagazin „Sponsors“.

Vor rund zehn Jahren habe der Faktor noch bei 1 zu 2,3 gelegen. „Was Clubs wie wir wollen, und ich glaube sehr viele Clubs denken auch so, ist kein radikaler Wandel, sondern die Rückkehr zu etwas, das eigentlich auch in der Vergangenheit bewährt war“, sagte Lehmann.

Für einige Fußballclubs der Bundesliga und der 2. Liga sei der Rückgang des zu verteilenden Gelds aus dem von der Saison 2021/22 an gültigen neuen Medienrechte-Vertrag schwerer zu verkraften. „Das sind Einschnitte, die gerade ein kleinerer Club wie wir nicht einfach so wegstecken kann“, sagte Lehmann. Die Deutsche Fußball Liga hat für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 insgesamt 4,4 Milliarden Euro und damit 240 Millionen Euro weniger als in dem aktuellen bis Juni 2021 datierten TV-Vertrag erlöst.

Das vergangene Geschäftsjahr habe Mainz 05 mit einem Rekordumsatz von 145,4 Millionen Euro abgeschlossen. Dabei mache laut Lehmann der Bereich Medienverwertung mit 55,7 Millionen Euro mehr als ein Drittel der Gesamteinnahmen aus. „Der Rückgang trifft uns damit nochmal mehr als die großen Clubs“, betonte er.