Gerhard Trabert, Arzt und Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland, steht im Hof der Geschäftsstelle. Die Mitglieder des Vereins sind an mehreren Tagen in der Woche in Mainz unterwegs und verteilen Wasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen an wohnungslose Menschen. (zu dpa: «Mainzer Verein erstattet Anzeige gegen rechten KI-Song») Foto: Arne Dedert/DPA