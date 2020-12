Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 18:00 Uhr

Mainz

Mainzer Uniklinik braucht wegen Corona-Pandemie mehr Geld

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Kosten braucht die Universitätsmedizin Mainz mehr Geld. Sie bat in einem am Freitag vom Landtag in Mainz veröffentlichen Schreiben um die Erweiterung der Kreditlinie um 250 Millionen Euro. Darüber wird nun der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 7. Mai entscheiden.