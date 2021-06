Mainz

Mainzer Trainingsauftakt vor bis zu 500 Fans

Der Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 kann am kommenden Dienstag (16.30 Uhr) vor bis zu 500 Zuschauern stattfinden. Interessierte Fans können sich in den kommenden Tagen online auf der Vereinshomepage für einen Besuch registrieren, teilten die Mainzer am Samstag mit. Während der gesamten Trainingseinheit der Rheinhessen im Bruchwegstadion müssen alle Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz tragen.