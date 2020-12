Archivierter Artikel vom 06.06.2020, 17:30 Uhr

Der Mainzer Fußballprofi Pierre Kunde Malong hat nach seinem Tor zur 2:0-Führung im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag ein Zeichen gesetzt. Der 24 Jahre alte Kameruner ging nach dem Treffer in der 77. Minute auf ein Knie – mit dieser Geste hatte 2016 bereits Footballprofi Colin Kaepernick in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert.

In der Bundesliga hatten in der vergangenen Woche mehrere Profis mit Gesten an den Tod des Afroamerikaners George Floyd in Folge eines brutalen Polizeieinsatzes erinnert. Eine Bestrafung dafür gibt es nach einer entsprechenden DFB-Entscheidung nicht.