Mainzer Stürmer Mateta wird an Crystal Palace ausgeliehen

Der Wechsel des Mainzer Stürmers Jean-Philippe Mateta zum englischen Premier-League-Club Crystal Palace ist nun offiziell. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der 23-jährige Franzose bis zum Ende der Saison 2021/22 an den Londoner Verein ausgeliehen. Crystal Palace habe eine Kaufoption, hieß es in der Mitteilung. Über die weiteren Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden. Mainz 05 hatte bereits nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) die Ausleihe angekündigt. Mateta hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023 beim abstiegsbedrohten Tabellenletzten.