Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 14:10 Uhr

Mainz

Mainzer Staatstheater und Designerin schneidern Masken

Kultur, Mode und Medizin rücken in Zeiten der Corona-Krise in Mainz eng zusammen. Im Staatstheater und bei der Modedesignerin Anja Gockel werden Gesichtsmasken für die Universitätsmedizin in der Stadt geschneidert. „Wir haben keine Kunden, keine Arbeit, aber Stoffe“, sagte Gockel am Freitag in Mainz. In ihrer Schneiderei entstanden mittlerweile rund 50 bunte Masken aus reiner Baumwolle, mit bunten Farbmustern oder dem Mainzer Dom als Motiv vorne drauf. Die Schneiderei des Theaters hat es sogar schon auf hunderte Exemplare gebracht, wie Intendant Markus Müller berichtete. „Bei 500 haben wir aufgehört zu zählen.“ Einige Masken ziert der schwarze Stern, das Logo des Theaters der Landeshauptstadt.