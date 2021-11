Mainz

Mainzer Sportvorstand Heidel warnt nicht geimpfte Profis

Sportvorstand Christian Heidel vom FSV Mainz 05 hat angesichts der Impfdebatte auch im Profifußball an die Verantwortung der Spieler appelliert. „Das Risiko, dass sich ein Nicht-Geimpfter infiziert, wird leider immer größer. Vielleicht wird manchem Spieler erst jetzt klar, was ihnen droht, wenn sie immer und immer wieder als Kontaktperson 1 rausgezogen werden und 14 Tage keinen Fußball spielen dürfen, und dadurch zurückgeworfen werden“, sagte der 58-Jährige in einem Bericht der Zeitungen der VRM-Gruppe (Freitag) und warnte: „So eine Sache kann auch schnell mal eine ganze Saison kaputtmachen.“