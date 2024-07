Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - FC Augsburg, 22. Spieltag, Mewa Arena. Nadiem Amiri (1.FSV Mainz 05, 18) in Aktion. Nadiem Amiri will zurück in die Fußball-Nationalmannschaft. (zu dpa: «Mainzer Profi Amiri: DFB-Rückkehr als Ziel») Foto: Jürgen Kessler/DPA