Mainzer OB: Vitale Städte brauchen wechselnde Angebote

Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 09:20 Uhr

Eine Mischung aus lebhafter Gastronomie, Handel, attraktiven Plätzen sowie wechselnden thematischen und regionalen Angeboten werden nach Einschätzung des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling immer mehr die Vitalität von Städten ausmachen. Dafür stehe beispielsweise das Mix aus Hotel, Gastronomie und Einzelhandel, wie es auf dem „Karstadt“-Gelände in der Innenstadt geplant sei, sagte Ebling der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Zwar sei der Einzelhandel für die Innenstädte enorm wichtig. „Aber die Einzelhandelsflächen werden leider weiter abnehmen“, sagte Ebling mit Blick auf den wachsenden Online-Handel. „Vitale Städte leben außer von der Gastronomie und vom Handel von wechselnden Angeboten.“ Sogenannte Pop-up-Stores, feste Läden mit wechselnden Inhalten, seien ein belebendes Element, sagte Ebling. Die Angebote der Hochschule Mainz in Dom-Nähe seien ein Beispiel dafür. Dazu kämen schön gestaltete Plätze und Flächen in der Innenstadt und am Rheinufer, die von der Öffentlichkeit genutzt würden.