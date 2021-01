Mainzer OB hofft auf genug Mediziner für Corona-Impfungen

Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 06:30 Uhr

„Die Hoffnung kommt aus Mainz“ – sagt Oberbürgermeister Ebling mit Blick auf den Corona-Impfstoff vom Unternehmen Biontech. 200 Menschen können zunächst täglich in der Landeshauptstadt geimpft werden. Vorausgesetzt es gibt genug Impfstoff und Ärzte.

Mainz (dpa/lrs). Der Mainzer Oberbürgermeister und Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, Michael Ebling, sieht zu Beginn der Corona-Impfungen zwei Engpässe: Ausreichend Impfstoff und genügend Mediziner. Ärzte würden in den geplanten 36 Impfzentren des Landes aber zwingend gebraucht, vor allem für die Aufklärung, aber auch zur medizinischen Sicherheit, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) habe schon die Corona-Ambulanzen kaum unterstützt. „Die Skepsis der Kommunen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung ist groß“, sagte Ebling. Es werde voraussichtlich noch im Laufe der Woche einen Aufruf an die Ärzte geben, sagte der Sprecher der KV, Rainer Saurwein. Er gehe davon aus, dass sich ausreichend Mediziner bis Mitte Dezember finden.

„Wenn der Stoff da ist, erwartet jeder, dass auch geimpft wird“, sagte Ebling. Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU eingereicht. Der US-Konzern Moderna hatte ebenfalls am Montag bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.

Das Mainzer Impfzenrum soll bis 15. Dezember in einer mit Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbaren ehemaligen Fachhochschule in Mainz-Gonsenheim untergebracht werden. Unter der Leitung der Feuerwehr werde derzeit in dem städtischen barrierefreien Gebäude alles vorbereitet.

An zehn Stunden pro Tag sowie an den Wochenenden sollen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden – zunächst rund 200 pro Tag. Die Räumlichkeiten ermöglichten auch Impfungen von bis zu 1000 Menschen pro Tag. Priorität bei den freiwilligen Impfungen haben Risikogruppen. Einzelheiten werden noch festgelegt. Die Termine sollen über eine landesweit einheitliche Zentralstelle erfolgen.

„Wenn die vulnerablen (besonders verletzlichen) Gruppen ab Januar, Februar geimpft werden können, ist schon viel erreicht, zumal wenn sich das Geschehen im Frühjahr wieder stärker nach draußen verlagert“, sagte Ebling.