Mainzer Nullnummer im Testspiel gegen den Karlsruher SC

Der FSV Mainz 05 ist in einem Testspiel gegen den Karlsruher SC nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Rheinhessen ließen am Donnerstag gegen den Zweitligisten den Zug zum Tor vermissen. Karim Onisiwo vergab in der 80. Minute die Riesenchance für die 05er, als er alleine auf Torwart Niklas Heeger zulief. Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Finn Dahmen mehrfach einen Rückstand.