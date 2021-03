Mainz

Mainzer Neuzugang Glatzel muss fünf Tage in Isolation

Der Mainzer Neuzugang Robert Glatzel von Cardiff City muss wegen der Einreisebeschränkungen in Deutschland in eine fünftägige Isolation und kann erst danach ins Training einsteigen. Einen entsprechenden „Kicker“-Bericht bestätigte der Fußball-Bundesligist am Dienstag. Damit dürfte der 27-jährige Stürmer für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. Union Berlin nicht infrage kommen.