Mainzer Neuzugang Burgzorg will torgefährlicher werden

Mit Cristiano Ronaldo als sein großes Vorbild will sich Delano Burgzorg beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 durchsetzen. Der 23-jährige Angreifer ist bis zum Saisonende vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo ausgeliehen, danach kann der FSV eine Kaufoption ziehen. „Ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem Coach“, erklärte Burgzorg bei seiner Vorstellung am Dienstag. „Ich glaube, er kann mir sehr helfen“, so der Niederländer.

In der niederländischen Eredivisie kam Burgzorg in der laufenden Saison auf 17 Einsätze. Dabei gelangen dem Mainzer Neuzugang vier Treffer. „Ich will mehr Tore schießen“, kündigte der ehemalige Jugendnationalspieler an. Geht es nach ihm, wird er auf dem linken Flügel eingesetzt. „Ich kann aber genauso gut als zweite Spitze agieren“, betonte Burgzorg. Er sei ein guter Spieler, um in die Tiefe zu gehen. Die Bundesliga werde ihm daher liegen, prognostizierte er. Sein größtes Idol sei dabei kein geringerer als Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.

Zwar spricht Burgzorg noch kein Deutsch, dennoch wurde er nach eigener Aussage vom Team gut aufgenommen. Innenverteidiger Jeremiah St. Juste kennt Burgzorg noch aus der Eredivisie. „Wir sind beide schnell, auch wenn er noch schneller ist. Er könnte mein bester Freund werden“, scherzte er.

