Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Mainzer Musiksommer 2020 findet statt

Das Festival Mainzer Musiksommer kann in diesem Jahr unter Corona-Auflagen stattfinden. Das Programm umfasse elf Konzerte im Kurfürstlichen Schloss, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sei ein ausführliches Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Jedes Konzert werde an einem Abend zweimal vor jeweils maximal 150 Besuchern gespielt. Dadurch könne ausreichend Abstand eingehalten werden.