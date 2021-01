Die Mainzer, aber auch die Pendler und Besucher der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, sind beim Thema Mobilität eher zufrieden als unzufrieden. Das hat eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des ADAC ergeben, die der Autoclub in 29 mittelgroßen deutschen Städten vornahm. Im Fokus stand, wie die Menschen ihre Situation als Fußgänger, Autofahrer, Radfahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs empfinden.

Als Bewertung hat der ADAC einen Indexwert ermittelt, der prozentual angibt, ob zufriedene oder unzufriedene Verkehrsteilnehmer überwiegen. Für Mainz ergibt der Gesamtindex einen Wert von 20. Das ist Rang 16 der 29 untersuchten Städte und damit der gleiche Wert wie im benachbarten Wiesbaden. In Ludwigshafen sind die Menschen nicht ganz so zufrieden. Dort hat der ADAC einen Index von 14 ermittelt. Die Stadt belegt Rang 22.

Auch in Saarbrücken sind die Einwohner und Pendler mit ihrer persönlichen Mobilitätssituation nicht so zufrieden wie in Mainz. Der Index beträgt 13, womit die Stadt auf Platz 24 landet. Bundesweiter Spitzenreiter ist Münster mit einem Index von 35, Schlusslicht ist Mönchengladbach. Dort beträgt der Index lediglich 3.

