Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Mainzer Holtmann wechselt zum VfL Bochum

Gerrit Holtmann wechselt vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 an die Ruhr zum VfL Bochum. Der 25-jährige Außenbahnspieler erhält beim Zweitligisten einen Dreijahresvertrag bis 2023, teilten die Mainzer am Montag mit. Holtmann kam 2016 von Eintracht Braunschweig zu den Rheinhessen. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Für die 05er schoss Holtmann in 29 Pflichtspielen zwei Tore.