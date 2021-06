Mainz

Mainzer Hochstraße wird im Juli gesperrt

Die Mainzer Hochstraße, eine Spannbetonbrücke und wichtige Zufahrtsstraße im Westen der Landeshauptstadt, wird im Juli vollständig gesperrt und für den Abriss vorbereitet. Dies teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch mit und kündigte an, dass in den nächsten Tagen Details bekanntgeben werden. Zuvor hatte der Radiosender FFH über die Sperrung berichtet.