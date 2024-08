Anzeige

Mainz (dpa). Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist für den Saisonstart bereit. Die Rheinhessen gewannen am Samstag die Generalprobe gegen den französischen Erstligisten Montpellier HSC mit 3:1 (2:1). Die Tore vor rund 5000 Zuschauern in der heimischen Mewa-Arena erzielten Andreas Hanche-Olsen (8. Minute), Phillipp Mwene (11.) und Nelson Weiper (89.). Teji Savanier (28.) gelang per Foulelfmeter der Anschluss für die Gäste.

05-Coach Bo Henriksen musste kurzfristig auf Silvan Widmer und Karim Onisiwo verzichten. Der Schweizer Widmer fehlte aufgrund eines grippalen Infektes, Onisiwo hatte sich im Training eine Knieverletzung zugezogen. Wie lange der Stürmer ausfällt, ist nicht bekannt.

Fußball: Bundesliga, Saison 2024/25, Fototermin 1. FSV Mainz 05 in der Mewa Arena: Phillipp Mwene. (zu dpa: «Mainzer Generalprobe gegen Montpellier gelungen») Foto: Arne Dedert/DPA

Gegen Montpellier spielten die Mainzer von Beginn an druckvoll und belohnten sich mit zwei frühen Toren. Die brachten die nötige Sicherheit in die eigenen Aktionen. Daran änderte auch der Treffer der Franzosen nichts. Im zweiten Abschnitt probierte Mainz noch einiges aus und erzielte den dritten Treffer.

Am Sonntag feiern die Mainzer in der Stadt gemeinsam die Saisoneröffnung mit ihren Fans, ehe sich die Henriksen-Elf dann auf das erste Pflichtspiel am kommenden Freitag vorbereitet. In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt der Bundesligist beim Nachbarn SV Wehen Wiesbaden an.