Mainz

Mainzer Fastnacht startet in die närrische Jahreszeit

Nebel und kühle Temperaturen mitten im November haben die Mainzer Fastnachter beim Start in die „fünfte Jahreszeit“ begleitet: Rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz schunkelten und stimmten sich am Donnerstag Tausende Menschen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt auf die kommende Fastnachtskampagne ein.