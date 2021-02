Mainz

Mainzer Carneval-Verein stellt Motivwagen nur online vor

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) stellt seine Motivwagen zur Fastnacht am heutigen Freitag in einer Online-Präsentation vor. Mit Blick auf die Corona-Situation verzichtete der Verein darauf, die dreidimensionalen Karikaturen zum Zeitgeschehen wie sonst üblich in seiner Wagenhalle in Mainz-Mombach zu zeigen. Öffentlich zu sehen sind sie diesmal an keinem Ort der Stadt, sondern nur im Internet.