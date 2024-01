Mainzer Bischof Kohlgraf wird Honorarprofessor

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ist zum Honorarprofessor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ernannt worden. Als «ausgewiesener Pastoraltheologe» verfüge Kohlgraf «nicht nur über ein beeindruckendes wissenschaftliches Werk, sondern auch über umfangreiche Lehrerfahrung», teilte die Dekanin des Fachbereichs Katholische Theologie und Evangelische Theologie an der Mainzer Uni, Heike Grieser, am Montag mit.

ARCHIV – Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf steht im Kreuzgang am Dom. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Mainz (dpa). Kohlgraf, der an die Katholisch-Theologische Fakultät bestellt wurde, habe bereits viel wissenschaftlich publiziert: Sein Werk umfasse sechs Monografien sowie 50 Aufsätze zu aktuellen pastoraltheologischen und religionspädagogischen Fragestellungen, hieß es.

Zuvor hatte Kohlgraf unter anderem bereits neun Semester als Professor an der Katholischen Hochschule Mainz in Pastoraltheologie gelehrt. Seit Sommer 2022 sei er bereits als Lehrbeauftragter der Katholisch-Theologischen Fakultät tätig. Im noch laufenden Wintersemester biete er unter anderem eine Lehrveranstaltung zum Thema «Aufklärung von sexuellem Missbrauch in der Kirche» an.

Als Honorarprofessor möchte er laut Mitteilung seine Lehrtätigkeit an der Universität «in vergleichbarer Weise» fortführen. Kohlgraf ist seit August 2017 Bischof von Mainz im Amt. Das Bistum Mainz liegt zu etwa zwei Dritteln in Hessen.