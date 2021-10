Mainz

Mainzer Abwehrspieler St. Juste an der Schulter operiert

Jeremiah St. Juste vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist an der Schulter operiert wurden. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der niederländische Abwehrspieler twitterte aus dem Krankenhaus: „Danke für all die freundlichen Nachrichten. Die Operation verlief gut. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erholen und stark zurückzukommen.“ Der vor einigen Tagen 25 Jahre alt gewordene St. Juste hatte sich am 3. Oktober bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin zum wiederholten Male die Schulter ausgekugelt.