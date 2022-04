Mainz

Bundesliga

Mainz-Coach Svensson fürchtet Abgänge in der Verteidigung

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson befürchtet in diesem Sommer zentrale Abgänge in seiner Abwehrreihe. In einem Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe sagte der Däne am Donnerstag, als er auf Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste angesprochen wurde: «Es kann sein, dass beide gehen. Es kann auch sein, dass einer bleibt. Zu glauben, dass beide bleiben, ist sehr optimistisch.» Jeder sehe, welche Qualitäten der 26 Jahre alte französische Kapitän Niakhaté und der 25 Jahre alte Niederländer St. Juste haben.