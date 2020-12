Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 12:50 Uhr

Mainz-Coach: Fußball nicht „über die Gesellschaft heben“

Trainer Achim Beierlorzer vom FSV Mainz 05 will noch keine großen Gedanken an mögliche Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga verschwenden. „Das ist das Konzept, aber da sind wir ja noch gar nicht“, sagte der 52 Jahre alte Franke am Mittwoch in einer Schalte mit Journalisten. „Jetzt aktuell ist das aus moralischen Gründen nicht umsetzbar. Wir brauchen ja nicht darüber zu diskutieren, dass wir den Fußball über die Gesellschaft heben. Wie es kommt, wird von der Corona-Pandemie vorgegeben.“