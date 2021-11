Mainz

Mainz will oben dranbleiben: Spieltagsabschluss gegen Köln

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will den Anschluss an die Topclubs wahren und seine zuletzt positive Serie fortsetzen. Das Team von Trainer Bo Svensson empfängt heute zum Abschluss des 12. Spieltags den 1. FC Köln, der in der Tabelle drei Punkte hinter den Rheinhessen liegt. Zuletzt blieb Mainz in vier Pflichtspielen ungeschlagen. Der Däne Svensson dürfte erneut auf sein starkes Sturmduo Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo setzen, das vor der Länderspielpause überzeugte. Bis in den Dezember hinein ausfallen wird Außenbahnspieler Anderson Lucoqui, der sich im Training eine Innenbandverletzung im linken Knie zuzog.