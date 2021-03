Mainz will nächsten Big Point bei Hoffenheim

In Gladbach und Leverkusen holte Mainz in der Rückrunde ganz wichtige Punkte – das soll nun auch bei der TSG Hoffenheim gelingen. Trainer Svensson ist optimistisch und interessiert sich nicht für die direkten Rivalen.

Mainz (dpa). Mit den Rivalen Bielefeld, Köln und Hertha will sich Bo Svensson gar nicht groß beschäftigen. „Mir ist es am liebsten, unsere eigenen Spiele zu gewinnen, dann ist es egal, was die Konkurrenten davor und danach machen“, sagte der Mainzer Trainer vor dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN). Mit einem Sieg könnten die Rheinhessen erstmals seit Mitte November wieder aus der Abstiegszone springen – und damit vorläufig eine furiose Aufholjagd seit dem Jahreswechsel belohnen.

Letztmals über dem Strich standen die Rheinhessen am 8. Spieltag, damals mit vier Zählern. Inzwischen hat Mainz 21 Punkte und duelliert sich auf Augenhöhe mit Hertha BSC, Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln, die vor Monaten noch weit enteilt waren.

Die 05er, die zwar weiterhin Tabellen-17. sind, aber am vorigen Wochenende mit der auf den Relegationsplatz zurückgefallenen Hertha gleichgezogen haben, werden am Sonntag schon wissen, wie Bielefeld und Köln gegen die Spitzenteams aus Leipzig und Dortmund gespielt haben. Doch für Svensson richtet sich der Fokus ohnehin nur auf die TSG. „Hoffenheim ist vor allem in der Offensive ein super Gegner und hat auch das vorige Heimspiel gegen Wolfsburg verdient gewonnen“, sagte der Däne.

39 Tore stehen für die Kraichgauer zu Buche, aus dem Abstiegskampf haben sie sich deutlich entfernt. Die Mainzer hingegen haben erst 24-mal getroffen. Sich Chancen herauszuspielen und dann auch zu nutzen ist trotz des Aufschwungs unter Svensson das größte Manko. Kein Spieler im Kader hat mehr als drei Treffer erzielt. Unter den drei Akteuren, denen zumindest das gelungen ist, befindet sich Robin Quaison als einziger Stürmer.

Noch ohne persönliches Erfolgserlebnis ist in dieser Saison der Angreifer, der im Sommer 2019 aus Hoffenheim nach Mainz zurückkehrte: Adam Szalai. „Adam brennt immer“, sagt der Trainer, „seit ich hier bin, brennt er jede Woche in jedem Spiel, egal, wer der Gegner ist.“ Auch ohne Abschlussglück sei Szalai wichtig für die Mannschaft. „Im Großen und Ganzen bin ich mit seiner Leistung auch zufrieden, sonst hätte er nicht sechs Spiele hintereinander angefangen.“ An Auswahl für den Angriff wird es Svensson nicht mangeln, da auch der zuletzt verletzt ausgefallene Karim Onisiwo wieder zur Verfügung steht.

Von untergeordneter Bedeutung ist für den Dänen, dass dem Wochenende die nächste Länderspielpause folgt. Selbstverständlich ist es angenehmer, mit einem Sieg in diese Unterbrechung zu gehen als mit einer Niederlage. „Aber es ist jede Woche wichtig, für uns selbst ein Ausrufezeichen zu setzen, ob Länderspielpause ist oder nicht.“

