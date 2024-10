Fußball-Bundesligist Mainz 05 ist am Samstag gegen RB Leipzig Außenseiter. Zweitligist Kaiserslautern will seine Sieglosserie gegen Paderborn stoppen.

Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim, 5. Spieltag, Mewa Arena. der Mainzer Trainer Bo Henriksen vor dem Spiel. (zu dpa: «Mainz will Leipzig ärgern - FCK unter Druck»)

Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim, 5. Spieltag, Mewa Arena. der Mainzer Trainer Bo Henriksen vor dem Spiel. (zu dpa: «Mainz will Leipzig ärgern - FCK unter Druck») Foto: Thomas Frey/DPA

Anzeige

Mainz/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will sich mit dem zweiten Sieg in Serie im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga festsetzen. Die Rheinhessen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenzweiten RB Leipzig.

Verzichten muss Mainz-Trainer Bo Henriksen auf Abwehrspieler Dominik Kohr, der wegen einer Gelbsperre fehlt. Für ihn könnte Andreas Hanche-Olsen in die Startelf rücken.

Fußball: 2. Bundesliga, Jahn Regensburg – 1. FC Kaiserslautern, 7. Spieltag, Jahnstadion Regensburg. Trainer Markus Anfang von Kaiserslautern steht vor dem Spiel im Stadion. (zu dpa: «Mainz will Leipzig ärgern – FCK unter Druck») Foto: Armin Weigel/DPA

Derweil steht Zweitligist 1. FC Kaiserslautern nach fünf sieglosen Spielen hintereinander unter Druck. Der FCK hat am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) den in dieser Saison noch ungeschlagenen SC Paderborn zu Gast.