Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - Werder Bremen, 3. Spieltag, Mewa Arena. Bo Henriksen, Trainer von Mainz, kommt in das Stadion. (zu dpa: «Mainz will in Augsburg ersten Sieg - Lautern empfängt HSV») Foto: Uwe Anspach/DPA