Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 01:20 Uhr

Mainz

Mainz will im Pokal in die zweite Runde: Heimrecht getauscht

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 geht als klarer Favorit in das Erstrundenspiel im DFB-Pokal heute gegen den TSV Havelse. Der niedersächsische Regionalligist hat aus organisatorischen Gründen das Heimrecht an die Nullfünfer abgegeben. Für das erste Pflichtspiel der Mainzer in der neuen Saison sind coronabedingt nur 1000 Zuschauer zugelassen.