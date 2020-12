Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 03:00 Uhr

Mainz

Mainz will im Krisenduell gegen Schalke endlich punkten

Im Kellerduell gegen den FC Schalke 04 hofft der FSV Mainz 05 heute auf das erste Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenletzte aus Rheinhessen blieb in den sechs Partien ohne Punktgewinn und verlor alle drei Heimspiele. Der Tabellen-Siebzehnte aus Gelsenkirchen wartet seit 22 Liga-Partien auf einen Sieg und konnte in dieser Spielzeit auswärts keinen Punkt holen.