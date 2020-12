Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Mainz will 300 Klassenräume mit Lüftungsanlagen ausstatten

Die Stadt Mainz will mehr als 300 Klassenzimmer mit einfachen vom Max-Planck-Institut für Chemie erfundenen Abluftanlagen ausstatten. Alle 22 Grundschulen sollen in zwei Stufen damit ausgestattet werden, dazu kommen 58 Räume an weiterführenden Schulen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Diese Räume würden für den Unterricht gebraucht, könnten aber nicht ausreichend belüftet und daher derzeit nicht genutzt werden. Die gesamten Materialkosten beziffert die Stadt auf rund 130 000 Euro. Wann die Anlagen funktionieren sollen, ist noch offen.