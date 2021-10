Mainz

Mainz wieder mit Hack und Niakhaté: St. Juste wird operiert

Der FSV Mainz 05 kann in der Partie bei Borussia Dortmund wieder auf Alexander Hack zurückgreifen. Der zuletzt an Corona erkrankte Abwehrspieler wäre nach Angaben von Trainer Bo Svensson ebenso wie Moussa Niakhaté fit für einen Startelfeinsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dennoch hören die personellen Sorgen in der Abwehr nicht auf bei den Rheinhessen: Jeremiah St. Juste, der sich beim 1:2 gegen Union Berlin die Schulter ausgekugelt hat, muss operiert werden.