Mainz

Mainz vor Gladbach-Spiel: Rose wird das Team noch erreichen

Der FSV Mainz 05 rechnet durch den angekündigten Abschied von Trainer Marco Rose nicht mit einer leichteren Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach. „Wie ich Marco kenne, wird er seine Mannschaft immer noch erreichen und heißmachen“, sagte Bo Svensson, der Chefcoach der Rheinhessen, vor dem Duell der beiden Teams am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. Svensson und Rose haben einst in Mainz zusammengespielt.