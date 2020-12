Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 17:50 Uhr

Mainz verschiebt Start des Dieselfahrverbots

Angesichts der Corona-Krise wird der für den 1. Juli vorgesehene Start des Dieselfahrverbots für bestimmte Straßen in Mainz verschoben. Darauf verständigten sich Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) und die Deutsche Umwelthilfe (DUH), wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die DUH hatte die Stadt wegen überschrittener Grenzwerte bei Stickstoffdioxid (NO2) verklagt. Die DUH betonte, die Änderung des Zeitpunkts sei in einer „konstruktiven und atmosphärisch angenehmen Videokonferenz“ vereinbart worden.