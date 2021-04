Mainz

Mainz verlängert Gültigkeit der Corona-Allgemeinverfügung

Die Stadt Mainz hat die Gültigkeitsdauer der Allgemeinverfügung zu den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 25. April verlängert und in wenigen Punkten ergänzt. Mit der neuen Verfügung komme es nur zu geringfügigen Veränderungen, teilte die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt am Samstag mit. Neu seien Regelungen, wonach Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit nur als Einzelangebote erlaubt seien. Zudem werde der außerschulische Musik- und Kunstunterricht in Gruppen untersagt. Ansonsten komme es zu keinen weiteren inhaltlichen Änderungen bei den bislang gültigen Regelungen. Auch die Ausgangsbeschränkungen zwischen 21.00 und 5.00 Uhr bleiben demnach bestehen.