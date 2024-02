Fußball

Mainz

Mainz und Union Berlin kämpfen um Punkte gegen den Abstieg

Das Bundesliga-Kellerduell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin am heutigen Mittwoch ist für beide Clubs von extremer Bedeutung. Der Tabellenvorletzte aus Rheinhessen könnte mit einem Sieg auf drei Punkte an die Berliner herankommen. Für die Berliner wäre ein Sieg ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf, mit dem sie den 15. Rang festigen würden. Unter besonderen Druck steht FSV-Trainer Jan Siewert, mit dem die Mainzer nur einen Sieg in zehn Spielen holen konnten.