Mainz stichelt vor Pokal-Duell gegen Bochumer Polter

Bochum/Mainz (dpa) – Hart auf hart geht es im DFB-Pokal zu. Besonders hart wahrscheinlich in der Achtelfinal-Partie der Fußball-Bundesligisten VfL Bochum gegen FSV Mainz 05. Und da am härtesten wohl im Duell Stürmer Sebastian Polter gegen Abwehrspieler Stefan Bell. Vor der Neuauflage am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) drei Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga stichelte der Mainzer Trainer Bo Svensson in Richtung des VfL-Torjägers: „Es ist ein Brett, gegen Poldi zu spielen. Er teilt aus, er steckt auch ein. Im Strafraum fällt er halt sehr theatralisch hin für einen, der 95 Kilo wiegt.“

Nach Bochumer Angaben wiegt Polter allerdings nur 92 Kilo. Dieser hatte beim 1:0-Sieg der Rheinhessen am Samstag in der Bundesliga einen Elfmeter gegen Bell rausgeholt, scheiterte vom Punkt dann aber an Torhüter Robin Zentner. Bell und Polter (beide 30) beharkten sich mit viel Leidenschaft und Einsatz. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten am Bruchweg, als Polter von 2013 bis 2015 in Mainz spielte. „Gefühlt ist er nochmal zehn Kilo schwerer und stabiler geworden, als er damals war“, sagte Bell.

