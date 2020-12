Mainz

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz hat Mainz einen eigenen Beauftragten für das Nachtleben vorgestellt. Der Nachtkulturbeauftragte soll ab 1. Juli zunächst testweise für sechs Monate und ehrenamtlich seine Arbeit aufnehmen, wie Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag im Kulturzentrum (KUZ) am Mainzer Rheinufer ankündigte.