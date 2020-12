Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 17:30 Uhr

Die Stadt Mainz appelliert in einer Corona-Aufklärungskampagne mit viel Lokalkolorit an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zur Einhaltung der Corona-Regeln. „Wir wollen ganz bewusst nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt ziehen“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bei der Vorstellung der Kampagne am Mittwoch in Mainz. „Es war uns wichtig, eine etwas andere Sprache zu finden, um die Menschen zu ermuntern, ihren Beitrag für die Gesamtgesellschaft zu leisten.“

Im gesamten Gebiet der Landeshauptstadt seien an vielen Stellen Plakate, Bodenaufkleber und Fahnen mit dem Motto „Meenzer Bube, Meenzer Mädcher trache' Maske und halte' Abstand“ angebracht worden, sagte er. Auch auf Litfaßsäulen, digitalen Werbetafeln und in Bussen soll so auf die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) hingewiesen werden. Die Plakate sollen auch in Restaurants hängen, „wenn es denn hoffentlich bald wieder losgeht“ mit der Gastronomie, sagte Ebling. „Niemand kann sich ausnehmen, das ist das Besondere an dieser Situation. Wir alle können einen Beitrag leisten“.