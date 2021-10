Mainz

Mainz soll zur „Weihnachtsstadt“ werden

Nach einem Jahr Corona-Pause will die Stadt Mainz wieder weihnachtlichen Budenzauber auf Straßen und Plätze bringen. „Der Weihnachtsmarkt kann in fast gewohnter Art und Weise an den gewohnten Plätzen stattfinden“, sagte am Freitag Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). Die mehr als 90 Stände sollen aber entzerrt aufgebaut und neben dem Zentrum am Dom auch auf Straßen der Innenstadt verteilt werden. Damit werde Mainz zu einer „Weihnachtsstadt“, sagte die Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften, Petra Henkel.